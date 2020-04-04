ماكرون يتباحث هاتفيا مع زعماء أفارقة بشأن "مبادرة" للتصدي لفيروس كورونا

أجرى الرئيس الفرنسي الجمعة اجتماعا عبر الهاتف مع عشرة زعماء أفارقة، لمناقشة الاستجابة الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا الجديد في القارة. وتحدثت باريس سابقا عن "مبادرة" مع الدول الإفريقية، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد الجمعة مؤتمرا عبر الهاتف مع عشرة قادة أفارقة لمناقشة الاستجابة الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.

وشارك في هذا المؤتمر الزعماء إبراهيم بوبكر كيتا (مالي)، آبيي أحمد (إثيوبيا)، سيريل رامافوسا (جنوب إفريقيا)، بول كاغامي (رواندا) ، ماكي سال (السنغال)، فيليكس تشيسيكيدي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، عبد الفتاح السيسي (مصر)، أوهورو كينياتا (كينيا)، إيمرسون منانغاغوا (زيمبابوي) فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

وتحدثت باريس عن "مبادرة" مع الدول الإفريقية، دون أن توفر مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، تحدثت فرنسا عن أن هناك "مبادرة مخصصة للاستجابة صحيا واقتصاديا لكوفيد-19 على مستوى القارة" وذلك بعد إعلانها إرجاء القمة الإفريقية الفرنسية التي كانت مقررة في حزيران/يونيو في بوردو.

ويشار إلى أن إفريقيا لا تزال نسبيا قليلة التأثر بالوباء إذ سجلت 7600 حالة إصابة وأكثر من 300 وفاة.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة على زيادة مساعداتها لإفريقيا في ظل حربها على فيروس كورونا، إذ حذر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي من أن الدول الفقيرة ذات الخدمات الصحية الضعيفة يمكن أن تصبح مصادر لإعادة العدوى.

وخلال محادثات أجريت عبر الفيديو، وافق وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة لزيادة المساعدة، على أن يضع وزراء التنمية التفاصيل الأسبوع المقبل.

وقال جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "إفريقيا مصدر قلق خاص لنا لأن الوباء هناك يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة".

فرانس24/ أ ف ب

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