مجموعة "أكور" الراعية لسان جرمان قد تتوقف عن تسديد كامل عقدها

فرانك فيف ا ف ب

القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان في مؤتمر صحافي مع رئيس مجموعة "أكور" سيباستيان بازان في ملعب بارك دي برانس في 22 شباط/فبراير 2019

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باريس (أ ف ب)

أعلن رئيس مجموعة فنادق "أكور" سيباستيان بازان الجمعة ان مجموعته قد لا تكون قادرة على تسديد كامل حصة الرعاية لنادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

قال في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في": "لا يمكن للرعاة أن يقدموا الاموال إذا لم يكن هناك رؤية".

وكانت "أكور" أصبحت هذا الموسم الراعي الرئيس لقميص سان جرمان بعقد مقدّر بـ55 مليون يورو سنويا.

أضاف بازان الذي رأس نادي العاصمة سابقا قبل شرائه من مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011 "تسدد القيمة مرتين، في 1 كانون الثاني/يناير و1 تموز/يوليو. تم دفع القيمة المخصصة لمطلع كانون الثاني/يناير. بالنسبة لمطلع تموز/يوليو، يتعين ان يعود (الدوري)، والا لن يتم تسديده على الارجح".

وقد يشكل هذا الامر احراجا لسان جرمان، لان تعاقده مع "أكور" كان بمثابة نسمة من الهواء في ظل تخييم شبح قانون اللعب المالي النظيف من الاتحاد الاوروبي للعبة، والذي يمنع الاندية المشاركة في بطولاته ان تنفق أكثر مما تجني ويشرف عن كثب على ضخ رؤوس الاموال فيها.

وكان رئيس الاتحاد القاري السلوفيني الكسندر تشيفيرين قد تحدث عن تغييرات محتملة في قوانين اللعب المالي النظيف بسبب "السنة الرهيبة" على الاندية.

ذكّر بازان ان "قطاع الفنادق في حالة جمود"، وذلك بسبب الشلل التام الذي اصابه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، اذ تم فرض اغلاق او اقفال حدود في "90 بلدا من اصل 110" حيث تنشط مجموعته.

© 2020 AFP