مصر تسجل 17 إصابة بفيروس كورونا لأطباء وممرضين بالمعهد القومي للأورام

رسالة على هرم خوفو بالجيزة لتشجيع المصريين على البقاء في بيوتهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا، الجيزة ، مصر، 30 مارس/ آذار 2020

أعلنت جامعة القاهرة في بيان السبت إصابة 17 شخصا من الطواقم الطبية في المعهد القومي المصري للأورام بفيروس كورونا. وفتحت الجامعة تحقيقا بهدف الوقوف على أسباب التقصير. وتم عزل المصابين من أطباء وممرضين، بالإضافة إلى الأشخاص المخالطين لهم.

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فتحت جامعة القاهرة السبت تحقيقا للوقوف على أسباب إصابة 17 طبيبا وممرضا يعملون في المعهد القومي المصري للأورام بـفيروس كورونا. وجرى عزلهم على الفور.

وقال البيان "قررت جامعة القاهرة فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء (والممرضين)"، موضحا أنّ الهدف "الوقوف على أسباب التقصير إنْ وجدت".

وأضاف أنه تم "عزل الحالات التي ثبتت إصابتها والمخالطين لها".

إصابات المعهد تمت إضافتها إلى الحصيلة المعلنة من قبل وزارة الصحة

وأكد محمود علم الدين، المتحدث باسم الجامعة، لوكالة الأنباء الفرنسية أن الإصابات المعلنة في معهد علاج السرطان مشمولة ضمن إحصاءات وزارة الصحة. وقال "لا يُعلن رقم إلا في إطار إحصاءات وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت الجمعة الحصيلة الأخيرة للإصابات وحالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

نحو ألف إصابة و66 حالة وفاة

وسجلت مصر حتى الجمعة 985 إصابة، تشمل 66 حالة وفاة و216 حالة تم إعلان تعافيها.

ووفقا لبيان الجامعة، سيتم "وقف العمل بالمعهد القومي للأورام لمدة يوم واحد فقط (السبت)، على أن يقتصر استقبال العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة على الحالات العاجلة والطارئة".

ويتجاوز عدد العاملين في المعهد الألف.

وكانت نقابة الأطباء في مصر أعلنت الإثنين وفاة أول طبيب مصري بالفيروس، وهو من بورسعيد، إحدى محافظات قناة السويس.

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والأسبوع الماضي، فرضت مصر حظر تجوال ليلي لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولار)، وقد تصل العقوبة إلى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 نيسان/أبريل.

فرانس24/ أ ف ب

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