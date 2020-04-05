الأمريكيون يستعدون للأسوأ وترامب يحذرهم من بداية "مرحلة مروعة"

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده تدخل "مرحلة مروعة"، حيث ينتشر فيروس كورونا بسرعة. ويستعد الأمريكيون للأسوأ فقد قاموا ببناء مستشفيات ميدانية من لوس أنجلس إلى ميامي، تضم آلاف الأسرة الإضافية المخصصة للإنعاش إلى جانب رسو سفينة طبية عملاقة في نيويورك.

إعلان اقرأ المزيد

مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 63 ألف شخص حول العالم حتى الآن، وفي الولايات المتحدة حيث ينتشر الفيروس بسرعة، يستعد الأمريكيون للأسوأ.

حيث حذر الرئيس دونالد ترامب من أن بلاده تدخل "مرحلة مروعة".

وبعدما تم احتواؤه في الصين رسميا، أصبحت الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح خط الجبهة الجديد للوباء. ففي مدينة نيويورك سجلت وفاة ما مجموعه 2624 شخصا، لترتفع حصيلة الوفيات في الولاية إلى 3565 وفاة.

لذلك يستعد الأمريكيون للأسوأ ويبنون مستشفيات ميدانية من لوس أنجلس إلى ميامي، تضم آلاف الأسرة الإضافية المخصصة للإنعاش إلى جانب رسو سفينة طبية عملاقة في نيويورك.

ويتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس على الأراضي الأمريكية الـ300 ألف. وقد حذر الرئيس ترامب من أن الولايات المتحدة تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا" مع "أرقام سيئة جدا".

وقال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض "سيكون أقسى أسبوع على الأرجح (...) وسيموت كثيرون".

وكان مدير معهد الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الخبير الأمريكي العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض، ذكر أنه لم يعد هناك شك في أن الفيروس ينتقل في الهواء "عندما يتبادل الناس الحديث، وليس عند السعال أو العطس فحسب".

ونتيجة لتصريحات مستشاره هذا نصح ترامب الأمريكيين بتغطية وجوههم في الخارج.

لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنها تقوم بمراجعة توجيهاتها، لكنها رأت أن الأقنعة الواقية يمكن أن تمنح "شعورا كاذبا بالأمان"، قد يدفع الناس إلى التساهل في مسألة غسل الأيدي والتباعد الاجتماعي.

وتوفي 63 ألفا و437 شخصا على الأقل حول العالم بينهم أكثر من 46 ألفا في أوروبا، حسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش من السبت.

وتتصدر إيطاليا لائحة الدول المتضررة في عدد الوفيات الذي بلغ 15 ألفا و362 لديها، تليها اسبانيا (11 ألفا و744) والولايات المتحدة (8098) ففرنسا (7560) وبريطانيا (4313).

ومنذ بداية وباء كوفيد-19، أعلن عن إصابة أكثر من مليون شخص حول العالم.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك