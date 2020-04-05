الجزائر تعلن توسيع إجراء الحجر في كل الولايات بعد تسجيل 130 وفاة بسبب فيروس كورونا

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وسعت السلطات في الجزائر إجراء الحجر الجزئي حيث أعلنت السبت أنه ابتداء من الأحد سيشمل كامل ولايات البلاد، وذلك بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة 130 شخصا في البلاد.

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أعلنت السلطات في الجزائر السبت توسيع إجراء الحجر الجزئي ليشمل كامل ولايات البلاد، وذلك بمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي أودى ب 130 شخصا.

وتضمن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مساء السبت انه تقرر "توسيع اجراء الحجر الجزئي إلى كافة ولايات البلاد، باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لاجراء الحجر الكلي".

وسيكون القرار ساري المفعول بدءا من الأحد وحتى التاسع عشر من نيسان/ابريل.

قبل هذا القرار، كان إجراء الحجر الجزئي -- المتمثل بحظر تجول من السابعة مساء حتى السابعة صباحا -- مطبقا في الجزائر العاصمة و13 ولاية من ولايات البلاد ال 48.

وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار إن الجزائر سجلت 130 وفاة بالفيروس. فيما ستبقى ولاية البليدة خاضعة لإجراء الحجر الكلي. وتم الاعلان رسميا عن 1251 حالة إصابة بكوفيد-19 على الأراضي الجزائرية.

وقال فورار السبت إن هناك تسعين حالة شفاء.

في 19 آذار/مارس امرت السلطات الجزائرية بإغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى كما وتعليق كل وسائل النقل العام والخاص داخل المدن وبين الولايات، وكذلك حركة السكك الحديد.

فرانس24/ أ ف ب

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