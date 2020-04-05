الجزائر تعيد عددا من مواطنيها العالقين في تركيا

رياض كرامدي اف ب/ارشيف

جزائري يعقم يديه بجل كحولي معلق على عمود في حي باب الواد بالجزائر العاصمة يوم 20 آذار/مارس 2020

إعلان اقرأ المزيد

الجزائر (أ ف ب)

أعيد 740 جزائريا كانوا عالقين في تركيا بسبب إلغاء رحلات جوية مع انتشار فيروس كورونا المستجد، السبت إلى بلدهم على متن ثلاث رحلات للخطوط الجوية الجزائرية، حسبما أعلن المدير العام للشركة بخوش علاش.

ويشكل هؤلاء جزءا من 1788 جزائريا عالقين في اسطنبول منذ نهاية آذار/مارس.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أعلنت عودة دفعة أولى من هؤلاء تضم 269 جزائريا. وحطت طائرتان أخريان أقلتا 471 شخصا، ما يرفع عدد الذين تمت إعادتهم من تركيا السبت إلى 740، حسب المصدر نفسه.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت السبت ان بقية العالقين في تركيا يفترض أن يعودوا إلى الجزائر بحلول الأحد في إطار جسر جوي محدود تديره الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية التركية.

وكانت السلطات التركية فرضت حجرا على هؤلاء الجزائريين الذين كانوا عالقين مع تونسيين وأردنيين في مطار اسطنبول.

واستقبلهم عدد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، قبل أن يوضعوا في الحجر بفندق شرق العاصمة.

واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتركي رجب طيب اردوغان على التعاون لتنظيم عودة مواطنيهما العالقين في البلدين.

وألغت الجزائر جميع الرحلات الجوية والبحرية وأغلقت حدودها البرية. لكنها نظمت عودة أكثر من ثمانية آلاف مواطن عالق في الخارج.

وحتى اليوم، سجلت 1251 اصابة بكوفيد-19 في الجزائر، بينها 130 وفاة، وفق أرقام وزارة الصحة.

© 2020 AFP