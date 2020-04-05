بطولة فرنسا: انتحار طبيب رينس بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا

فرانسوا ناسيمبيني ا ف ب/ارشيف

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رينس (فرنسا) (أ ف ب)

أفادت مصادر متطابقة الأحد عن انتحار برنار غونزاليس، طبيب نادي رينس المشارك في دوري الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم، عن عمر 60 عاما، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الالكتروني انه "يبكي هذا الأحد الطبيب برنار غونزاليس"، واصفا إياه برجل "كل المراحل البطولية" الذي أمضى أكثر من عقدين من الزمن مع نادي المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وأفاد رئيس بلدية المدينة أرنو روبينيه وكالة فرانس برس انه تبلغ في وقت سابق اليوم نبأ "انتحار" غونزاليس، مشيرا الى ان الراحل ترك رسالة كشف فيها ان نتيجة فحص "كوفيد-19" الذي خضع له جاءت إيجابية.

وأكد مصدر طبي لفرانس برس وجود هذه الرسالة، مشيرا الى ان غونزاليس "كان يبدو بصحة جيدة قبل يومين".

وأضاف روبينيه "لقد صدمت وتأثرت كثيرا بنبأ رحيله لأنه شخص أعرفه منذ أعوام عدة (...) أبعد من منصبه كطبيب لنادي رينس، كان طبيب العديد من أبناء المدينة، وعرف بصفاته الانسانية والمهنية".

وتابع "ستفتقده عائلة كرة القدم وأبناء رينس وكل من عرفه".

ورأى رئيس النادي جان-بيار كايو ان "هذه الجائحة ("كوفيد-19") تمس نادي رينس في الصميم"، معتبرا ان غونزاليس "كان من شخصيات رينس، واحترافي كبير في الرياضة يرحل عنا".

© 2020 AFP