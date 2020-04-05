رئيس الوزراء البريطاني المصاب بكوفيد-19 في المستشفى لإجراء فحوص (رئاسة الحكومة)

بيبا فاولز رئاسة الحكومة البريطانية/ا ف ب/ارشيف

صورة نشرتها رئاسة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء بوريس جونسون خلال مشاركته في التصفيق للطواقم الطبية البريطانية في 2 نيسان/أبريل 2020

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المستشفى لإجراء فحوص، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة، بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان جونسون أعلن في 27 آذار/مارس أنه مصاب بكوفيد-19 وأن عوارضه طفيفة، وقرر البقاء في حجر صحي في مقر رئساة الحكومة لسبعة أيام.

وكان مقررا أن يخرج من الحجر الجمعة، إلا أنه قال في تسجيل فيديو نشر على تويتر "لقد تحسنت حالتي (...) لكن لا يزال لدي أحد العوارض"، مشيرا الى أنه لا يزال يعاني "ارتفاعا في الحرارة".

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء أدخل الليلة المستشفى لإجراء فحوص بناء على توصية طبيبه". ووصفت رئاسة الحكومة الأمر بأنه "خطوة احترازية".

وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ ما من حالة طارئة استدعت إدخال جونسون المستشفى، إنما الأمر يتعلق باستمرار العوارض التي يعانيها.

ويعتبر جونسون أرفع مسؤول حكومي يصاب بالفيروس، وكشفت خطيبته الحامل كاري سيموندز أنها تعاني عوارض المرض منذ أسبوع لكنها تتماثل للشفاء.

والجمعة، عاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى مقر عمله بعدما لازم منزله لمدة أسبوع إثر إصابته بكوفيد-19.

كذلك ظهرت عوارض المرض على كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة كريس ويتي.

© 2020 AFP