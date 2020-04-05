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ريبورتاج: فيروس كورونا ينعش الطلب على المصنعين الصغار لأجهزة المساعدة على التنفس

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مصنع لأدوات المساعدة على التنفس في فرنسا
مصنع لأدوات المساعدة على التنفس في فرنسا © صورة ملتقطة من الشاشة
نص : فرانس24 تابِع

في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم وتأثيره على جهاز التنفس، ازداد الطلب على تصنيع أجهزة المساعدة على التنفس وأجهزة التنفس الاصطناعي الموجهة للإنعاش في المستشفيات. هذه الحاجة أنعشت الطلب على المصنعين الصغار. ففي فرنسا يقول بيريك آن مدير مصنع في شرق فرنسا "إنها فرصتنا الأولى للقيام بعمل كهذا منذ 27 عامًا من الإنتاج" لتلبية طلبات في فرنسا وأخرى موجهة إلى إسبانيا وبولندا وحتى كولومبيا.

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