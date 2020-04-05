سنغافورة تفرض حجرا على آلاف العمال الاجانب لمواجهة كوفيد-19

رسلان رحمان ا ف ب

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سنغافورة (أ ف ب)

أعلنت سنغافورة الأحد فرض حجر لأسبوعين على نحو 20 ألف عامل اجنبي عقب تسجيل عدد إصابات متنام بفيروس كورونا المستجد في مساكنهم.

وتمكنت سنغافورة من احتواء الفيروس عبر تبني نظام فحص وتتبع لمن خالطوا المصابين، لكن عدد الإصابات في البلاد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت السلطات تسجيل 120 اصابة جديدة الأحد، في أعلى حصيلة يومية، يتصل كثير منها بمساكن عمال أجانب.

وأفاد بيان رسمي أنه تم فرض حجر على مجمعين يقطنهما 19800 عامل سيحظون برعاية طبية ويوفر لهم الطعام والحاجيات الأساسية.

يعمل في سنغافورة نحو 280 ألف عامل بناء أجنبي، يتحدرون من دول على غرار بنغلادش والصين، ويقيم كثير منهم في بيوت مشتركة داخل مجمعات.

وجاء في بيان مشترك لوزارتين أن "هناك مساعي لتخفيف كثافة العمال المقيمين في المجمعات الكبيرة، عبر ترحيل بعضهم إلى امكنة اقامة بديلة خلال هذه الفترة".

وسيواصل العمال تلقي رواتبهم من اصحاب العمل خلال فترة وجودهم في الحجر، وفق المصدر ذاته.

وسجلت سنغافورة حتى الآن 1309 إصابة، بينها ستّ وفيات.

واعتبارا من الأسبوع المقبل، ستغلق جميع المدارس وأغلب أماكن العمل في الدولة الثرية في سعي لكبح انتشار الفيروس.

© 2020 AFP