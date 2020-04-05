تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#حجر صحي
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فرنسا تسجل 357 وفاة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية منخفضة مقارنة باليومين الماضيين

نشرت في: آخر تحديث:

أحد أفراد الطواقم الطبية يساعد مسنا في دار للمسنين، بشارونت، فرنسا
أحد أفراد الطواقم الطبية يساعد مسنا في دار للمسنين، بشارونت، فرنسا © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

خلال 24 ساعة، سجلت فرنسا الأحد 357 وفاة جديدة في مستشفياتها بفيروس كورونا، وهي حصيلة يومية منخفضة مقارنة باليومين الماضيين لكنها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8078 حالة وفاة.

إعلان

أعلنت فرنسا الأحد تسجيل 357 وفاة جديدة في مستشفياتها بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي حصيلة يومية أدنى مقارنة باليومين الماضيين لكنّها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8,078 حالة وفاة.

وتشمل الحصيلة 5,889 مريضا توفوا في المستشفيات و2,189 شخصا توفوا في دور المسنّين ومنشآت طبية أخرى، وفق بيان للحكومة الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب 

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.