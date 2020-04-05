فرنسا تسجل 357 وفاة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية منخفضة مقارنة باليومين الماضيين

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أحد أفراد الطواقم الطبية يساعد مسنا في دار للمسنين، بشارونت، فرنسا

خلال 24 ساعة، سجلت فرنسا الأحد 357 وفاة جديدة في مستشفياتها بفيروس كورونا، وهي حصيلة يومية منخفضة مقارنة باليومين الماضيين لكنها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8078 حالة وفاة.

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أعلنت فرنسا الأحد تسجيل 357 وفاة جديدة في مستشفياتها بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي حصيلة يومية أدنى مقارنة باليومين الماضيين لكنّها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8,078 حالة وفاة.

وتشمل الحصيلة 5,889 مريضا توفوا في المستشفيات و2,189 شخصا توفوا في دور المسنّين ومنشآت طبية أخرى، وفق بيان للحكومة الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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