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فيروس كورونا: إسبانيا تسجل 674 وفاة جديدة في تراجع للحصيلة لليوم الثالث على التوالي

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رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في 7 فبراير/آذار 2020.
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في 7 فبراير/آذار 2020. © صورة من التلفزيون
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت إسبانيا الأحد عن تسجيل 674 وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وهذه الحصيلة، الأدنى منذ عشرة أيام وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة، تعكس تراجعا لليوم الثالث على التوالي.

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أعلنت السلطات الإسبانية الأحد تسجيل 674 وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يعكس تراجعا لليوم الثالث على التوالي.

وهذه أدنى حصيلة منذ عشرة أيام، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة الإسبانية. وقد بلغ عدد الوفيات الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء 12418 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد إيطاليا.

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أما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، فازداد بنسبة 4,8% ليصل إلى 130759 إصابة.

فرانس24/ أ ف ب

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