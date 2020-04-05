فيروس كورونا: إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات يومية منذ أسبوعين

طفل ينظر إلى يد والده أثناء انتظارفحصه من قبل الفريق الطبي التابع لمنظمة Intersos غير الحكومية، في روما ، إيطاليا ، 3 أبريل/ نيسان 2020.

أحصت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا الأحد أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا التي بلغت 525 حالة وفاة لتسجل بذلك أقل حصيلة وفيات يومية منذ أسبوعين. وتخطى عدد الإصابات في الدولة الأوروبية الأكثر تضررا في العالم بكوفيد-19 الـ128 ألف إصابة بينما ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 21815.

إعلان اقرأ المزيد

في بارقة أمل جديدة من قلب أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، سجلت إيطاليا الأحد أقل حصيلة وفيات يومية منذ أسبوعين حيث تم إحصاء 525 وفاة لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 15887. كما تراجع عدد المرضى الخاضعين للعناية المشددة لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما صرحت به وكالة الحماية المدنية الإيطالية.

الارتفاع في نسبتي الشفاء والإصابة على السواء

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 من 124632 أمس السبت وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق الأمر الذي يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في التاسع من مارس آذار بفرض العزل العام في عموم البلاد.

للمزيد- إيطاليا: تراجع عدد الخاضعين للعناية المشددة بالمستشفيات لأول مرة منذ ظهور وباء كورونا

وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا إلى 21815 اليوم الأحد مقارنة بعددهم قبل يوم وهو 20996.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 3977 مما يمثل انخفاضا بواقع 17 حالة من 3994 مريضا يوم الجمعة عندما أعلن المسؤولون عن أول تراجع في عدد المصابين في العناية المركزة منذ تفشي الوباء بشمال إيطاليا يوم 21 فبراير شباط.

فرانس24/ رويترز

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك