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فيروس كورونا: كيف يعمل الكلوروكين داخل جسم الإنسان ولماذا يتم حقن المصابين ببلازما المتعافين؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

شرح الدكتور يحيى مكي المختص في علوم الفيروسات كيفية عمل دواء الكلوروكين المثير للجدل داخل جسم الإنسان، قائلا إنه لا يعالج فيروس كورونا نفسه ولكنه يستهدف تنشيط مناعة الجسم بخلاياها المختلفة مما يساعد على مهاجمة الفيروس. وأشار الدكتور إلى أن العلاج عن طريق حقن المصابين ببلازما المتعافين من الممكن أن يأتي بثماره، حيث يقتل كل ميلغرام من الأجسام المضادة الموجودة داخل بلازما المتعافين من 10 إلى 20 مليون من الفيروس، مما سيساعد في تصنيع مضاد حيوي ضد فيروس كورونا.