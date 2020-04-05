فيروس كورونا: لبنان يعيد مواطنيه العالقين في الخارج إلى أرض الوطن

وصلت الأحد إلى بيروت عدة رحلات جوية تحمل على متنها لبنانيين عالقين خارج بلادهم بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا. وستُجرى للعائدين اختبارات الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في المطار ويوضعون في حجر صحي بفنادق انتظارا لنتائج الفحص. وسجل لبنان 17 حالة وفاة جراء الوباء.

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استقبلت بيروت الأحد عدة رحلات جوية تنقل لبنانيين تقطعت بهم السُبل في الخارج بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وتدخل عملية نقل المواطنين إلى أرض الوطن في إطار تجربة لتقييم إمكانية إعادة ألوف العالقين بالخارج ممن يتطلعون للعودة إلى حضن الوطن بأمان دون التسبب في تفاقم انتشار الوباء في البلاد.

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وأصبحت عودة المغتربين قضية حساسة بعد أن هدد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليق دعم الحكومة إذا لم تتحرك على وجه السرعة، وحثت شخصيات بارزة أخرى على اتخاذ إجراء فوري.

21 ألف مغترب لبناني سجلوا أسماءهم في رحلات العودة

وقال رئيس الوزراء حسان دياب إن نحو 21 ألف مغترب لبناني سجلوا أسماءهم في رحلات العودة للوطن.

وأضاف "إن شاء الله هيدي الغيمة، غيمة الوضع الصحي فيما يختص بالكورونا، بتمرق بأسرع وقت، إن شاء الله بيكون إصاباتها بالحد الأدنى على اللبنانيين، إن كان في الداخل ولا في الخارج".

وقالت مصادر بالمطار إن أربع رحلات جوية الأحد من الرياض وأبو ظبي ولاجوس وأبيدجان ستعيد نحو 400 راكب. وستُجرى للعائدين اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المطار ويوضعون في حجر صحي في فنادق انتظارا لنتائج الفحص.

الأزمة المالية الطاحنة فاقمت الأزمة

وفاقمت الأزمة المالية الطاحنة في لبنان، والتي تشمل فرض قيود صارمة على رأس المال، محنة اللبنانيين العالقين في الخارج، وسط قيود مُشددة للحصول على المال. وتعهدت الحكومة بالمساعدة في تسهيل التحويلات المصرفية للطلاب في الخارج.

وسجل لبنان 527 حالة إصابة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة.

ويحذر مسؤولو الصحة من أن منشآت كثيرة غير مؤهلة لمواجهة تفشي الوباء بشكل كبير وسط شح الدولار منذ شهور تسبب في تعطيل سلاسل التوريد.

فرانس24/ رويترز

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