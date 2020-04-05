فيروس كورونا: وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل أحد الشخصيات البارزة في الانتفاضة على القذافي

محمد جبريل في حوار مع فرانس24 في ديسمبر/كانون الأول 2019.

توفي رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل، الشخصية البارزة في الانتفاضة على نظام القذافي، في مستشفى بالقاهرة عن عمر 68 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لحزبه "تحالف القوى الوطنية" الأحد.

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توفي رئيس الوزراء الليبي السابق ورئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، الشخصية البارزة في الانتفاضة على نظام القذافي، في مستشفى بالقاهرة عن عمر 68 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لحزبه الأحد.

وكانت الصفحة الرسمية للحزب قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن نقل جبريل إلى المستشفى عقب تعرضه لأزمة صحية أظهرت التحاليل أن سببها إصابته بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة التحليل إيجابية.

ولد جبريل في العام 1952، وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975، والماجستير في العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980، والدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي من نفس الجامعة عام 1984.

فرانس24

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