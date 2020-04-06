الأراضي الفلسطينية تسجل 246 إصابة بفيروس كورونا بينهم 40 طفلا

صبي فلسطيني ينظر من نافذة منزله، حيث يخضع للحجر الصحي وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، في شمال قطاع غزة، 6 أبريل/ نيسان 2020

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 246 إصابة بينهم 40 طفلا، وفقا لما صرحت به وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين. وسجلت الأراضي الفلسطينية الشهر الماضي، حالة وفاة واحدة لامرأة في الستينيات من العمر، كانت تعيش بقرية شمال غرب القدس.

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سجلت الأراضي الفلسطينية الإثنين تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أفراد عائلتين في قريتي بدو وقطنه بشمال غرب القدس لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 246 إصابة بينهم 40 طفلا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين الحصيلة على لسان مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله.

ثلث عدد المصابين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما

وتشير أرقام وزارة الصحة أن من بين المصابين ‭‭183‬‬ تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 إضافة إلى 23 حالة فوق 60 عاما.

وقال الشخرة إن هناك أربع حالات من المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية ولكنهم بحالة مستقرة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينيات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

إجازة عيد الفصح تثير خشية الفلسطينيين

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية حذر نهاية الأسبوع الماضي من أن "الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بدء عيد الفصح عند اليهود".

وأعلنت إسرائيل تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 8611 حالة مع تسجيل 51 حالة وفاة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يوم الخميس بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

فرانس24/ رويترز

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