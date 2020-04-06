الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لحماية النساء في العالم من العنف المنزلي خلال الحجر الصحي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لحماية النساء والفتيات اللواتي لجأن إلى بيوتهن في جميع أنحاء العالم خلال فترة الحجر الصحّي لوقف انتشار فيروس كورونا. وأضاف غوتيرس بأنه سجلت "طفرة عالميّة مروّعة في العنف المنزلي". في الأسابيع الأخيرة التي توافق بداية الحجر الصحي للحد انتشار الوباء، ودعا الحكومات للتحرك لوقف هذا العنف.

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أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد نداءً عالميا لحماية النساء والفتيات "في المنازل"، في وقت يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا .

وقال غوتيريس في بيان وشريط فيديو بالإنكليزية، مع ترجمة لكلامه إلى اللغات الفرنسية والعربية والإسبانية والصينية والروسية، إنّ "العنف لا يقتصر على ساحات المعارك"، مذكّرا بندائه الأخير إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

وأضاف "بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل. ولذا، فإنّني أوجّه نداءً جديدا اليوم من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم".

وتابع غوتيريس "على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالميّة مروّعة في العنف المنزلي".

وأردف "إنّني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءا رئيسيا من خططها الوطنيّة للتصدّي لفيروس كورونا".

ودعا النظم القضائيّة إلى مواصلة "مقاضاة المعتدين"، مطالبًا بشكل خاصّ بـ"إنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليّات ومحلات البقالة" وهي الأماكن الوحيدة التي تزال مفتوحة في بلدان كثيرة.

وشدّد غوتيريش على ضرورة "تهيئة سبل آمنة للنساء لالتماس الدعم، من دون أن يتنبَّه المعتدون" إلى ذلك.

وتابع غوتيريش "معا، يمكننا بل ويجب علينا منع العنف في كلّ مكان، من مناطق الحرب إلى بيوت الناس، بينما نعمل على دحر كوفيد-19".

وفي هذا الصدد، حضّت الأمم المتحدة الحكومات على الاستمرار في توفير الملاجئ للنساء المعنّفات.

وقالت الأمم المتحدة إنّها غير قادرة في هذه المرحلة على تحديد عدد النساء أو الفتيات اللواتي يتعرّضن لعنف أسري في العالم نتيجة الحجر المنزليّ، لكنّها أشارت إلى أنّ واحدةً من كلّ ثلاث نساء تتعرّض للعنف خلال حياتها.

فرانس 24/ أ ف ب

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