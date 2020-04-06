الصين تعلن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة رغم جهود الاحتواء

هكتور ريتامال ا ف ب

أعلنت الصين تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد بعد أن كانت في حدود ٣٠ إصابة يوم السبت. كما تم التفطن الأحد إلى 78 إصابة بالفيروس دون أعراض مقابل ٤٧ حالة يوم السبت. وكان عدد الإصابات في الصين قد تراجع بشكل بالغ عن ذروة الوباء في شهر فبراير/شباط إلا أن الصين لا تزال تسجل إصابات جديدة يوميا، على الرغم من انحسار الفيروس بشكل كبير.

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أعلنت الصين 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد مسجلة ارتفاعا من 30 حالة يوم السبت، كما ارتفع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه بكين في العمل على وقف تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان الإثنين إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت.

وأصبح ما يسمى بالحالات الواردة من الخارج والمرضى المصابون بالفيروس ويمكنهم نقله لآخرين لكن لا تظهر عليهم أي أعراض هو أكثر ما يقلق الصين في الأسابيع الأخيرة.

وكان من بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محليا في إقليم غوانغدونغ الجنوبي تراجعا عن خمس حالات قبل يوم في نفس الإقليم.

وكانت باقي الحالات الثماني والثلاثين لأشخاص عادوا للصين من الخارج بالمقارنة مع 25 يوم السبت.

وقالت السلطات المحلية في غوانغدونغ إن الحالة الجديدة المنقولة محليا كانت لشخص سافر من إقليم هوبي.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 وفاة.

وتراجعت حالات الإصابة اليومية بشكل كبير عن ذروة الوباء في فبراير/شباط عندما كانت يتم الإعلان عن مئات الحالات الجديدة يوميا لكن ما زالت تظهر حالات إصابة جديدة يوميا.

وأغلقت البلاد حدودها أمام كل الأجانب تقريبا مع انتشار الفيروس عالميا على الرغم من أن معظم الحالات لصينيين عائدين من الخارج.

ودفعت الحكومة المركزية أيضا السلطات المحلية لتحديد وعزل المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.

فرانس24/ رويترز

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