القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني يتعهّد "هزيمة فيروس كورونا" في غياب جونسون

بيبا فاولز رئاسة الوزراء البريطانية/ا ف ب

صورة وزّعتها رئاسة الوزراء البريطانية يظهر فيها وزير الخارجية دومينيك راب خلال مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لندن في 6 نيسان/أبريل 2020.

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي كلّفه رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الإثنين الحلول محلّه ريثما يتحسّن وضعه الصحّي بعد دخوله قسم العناية المركّزة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لـ"هزيمة" الوباء.

وقال راب في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنّ "تركيز الحكومة سيكون على التأكّد من أنّ توجيهات رئيس الوزراء وجميع الخطط الموضوعة لهزيمة فيروس كورونا وتمكين البلاد بأسرها من تجاوز هذه المحنة ستمضي قدماً".

وأكّد القائم بأعمال رئيس الوزراء من جهة ثانية أنّ جونسون (55 عاماً) موجود "بين أيدٍ أمينة" في مستشفى سانت توماس الواقع قبالة مبنى البرلمان في وسط لندن.

وبحسب راب فإنّ "عمل الحكومة سيتواصل" كالمعتاد حتّى وإن كان رئيسها في العناية الفائقة.

وكان جونسون أعلن في بيان مساء الإثنين أنّه "طلب من وزير الخارجية دومينيك راب، النائب الأول لرئيس الوزراء، أن ينوب عنه حيثما تقتضي الحاجة".

وفي بيانه قال جونسون إنّه "خلال فترة ما بعد ظهر (الإثنين)، تدهورت صحّة رئيس الوزراء، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركّزة في المستشفى" الواقع قبالة مقر البرلمان في وسط لندن.

وجونسون الذي أعلن إصابته بكوفيد-19 في 27 آذار/مارس ليصبح بذلك أول رئيس حكومة أو دولة كبرى يصاب بهذا المرض، أُدخل المستشفى مساء الأحد لإجراء فحوصات بسبب استمرار عوارض المرض عليه، بحسب ما أعلن مكتبه.

وكان راب حلّ صباح الإثنين محلّ جونسون في رئاسة الاجتماع الدوري الخاص بتطورات كورونا المستجد.

© 2020 AFP