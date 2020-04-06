الولايات المتحدة: إصابة نمر في حديقة حيوانات في نيويورك بفيروس كورونا

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أصيب نمر بفيروس كورونا في حيقة حيوانات بنيويورك إثر نقل العدوى إليه من المسؤول عن رعايته.

أفادت حديقة حيوانات في برونكس بنيويورك بأن نمرا ماليزيا في الحديقة أصيب بفيروس كورونا بعد أن نقل إليه المسؤول عن العناية به العدوى. وذكرت الحديقة في بيان أن 4 نمور وثلاثة أسود تعاني من السعال الجاف إلا أنه من المتوقع أن تتعافى بشكل كامل.

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أعلنت حديقة حيوانات في برونكس بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأحد ثبوت إصابة نمر بفيروس كورونا، إثر نقل العدوى إليه من المسؤول عن رعايته الذي لم تظهر عليه أي أعراض في ذلك الوقت.

وقالت حديقة الحيوانات في بيان إن النمر الماليزي "ناديا" البالغ أربع سنوات وشقيقته "أزول" ونمرين وثلاثة أسود تعاني كلها من السعال الجاف، لكن من المتوقع أن تتعافى بشكل كامل.

وأضاف البيان الذي أرسل إلى وكالة الأنباء الفرنسية "أجرينا فحوصا للحيوان مع اتخاذ كل الاحتياطات وسنتأكد من أن أي معرفة مكتسبة لفيروس كورونا ستساهم في فهم أوضح لهذا الفيروس".

وقال المصدر نفسه "بالرغم من أن شهيتها انخفضت، فإن هذه الحيوانات تتحسن بفضل الرعاية البيطرية في الحديقة وهي نشطة وتتفاعل جيدا مع حراسها. لا نعرف كيف سيتطور هذا المرض لدى القطط الكبيرة لأن الحيوانات قد تتفاعل بشكل مختلف مع الفيروس، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع شفاءها التام".

وأغلقت حدائق الحيوانات الأربع والأكواريوم في مدينة نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، منذ 16 مارس/آذار.

فرانس 24/ أ ف ب

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