بطولة إيطاليا: أندية الدرجة الأولى تتفق على خفض أجور اللاعبين

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ارشيف

محيط الملعب الأولمبي في روما طكا بدا خاليا من أي حركة في ظل توقف المباريات، في صورة مؤرخة 17 آذار/مارس 2020.

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ميلانو (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين، عن توصل أندية الدرجة الأولى بالإجماع إلى اتفاق على خفض رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين نتيجة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأدت أزمة "كوفيد-19" الى تعليق كل نشاطات كرة القدم والرياضة في البلاد منذ منذ التاسع من آذار/مارس. وتعد إيطاليا أكثر دول العالم تضررا بالفيروس الذي أدى الى وفاة أكثر من 16 ألف شخص فيها.

وسيتم تخفيض رواتب اللاعبين بمقدار الثلث عن اجمالي مداخيلهم السنوية إذا تم إلغاء الموسم، أو السدس في حالة استئنافه.

ولا يزال يتعين توقيع اتفاقات فردية بين الأندية واللاعبين الذين سيتنازلون عن مداخيل تقدر بين راتب شهرين وأربعة أشهر.

وقالت الرابطة في بيان إثر اجتماع عبر الفيديو إن أندية الدوري الإيطالي توصلت إلى هذا القرار بالإجماع، باستثناء يوفنتوس حامل لقب الدوري، والذي سبق له أن توصل إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربه ماوريتسيو ساري.

وكان يوفنتوس متصدر الترتيب قبل تعليق المنافسات، قد أوضح أن خفض الرواتب الذي قبله اللاعبون وساري سيوفر له 90 مليون يورو، وهو مبلغ يوازي وقف الرواتب بالكامل لفترة أربعة أشهر.

وجددت الرابطة رغبتها "في اختتام الموسم واستئناف اللعب، دون المخاطرة، وفقط عندما تسمح الظروف الصحية والقرارات الحكومية بذلك".

© 2020 AFP