بوريس جونسون لا يزال في المستشفى مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه

أعلن مصدر حكومي بريطاني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن استمرار إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون في المستشفى بعد أن أظهرت فحوص إصابته بفيروس كورونا منذ حوالى 10 أيام . ونقل جونسون الأحد إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته حيث احتفظ به الأطباء .

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قال مصدر حكومي بريطاني إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤولية الحكومة. وأضاف المصدر "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. لقد "قضى الليل في المستشفى".

ونقل بوريس جونسون إلى المستشفى الليلة الماضية لأنه ما زال مصابا بارتفاع في درجة حرارته وشعر أطباؤه بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.

قال مكتبه في بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء الليلة الماضية المستشفى لإجراء فحوص".

وأضاف "هذه خطوة احترازية إذ يستمر ظهور أعراض فيروس كورونا على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من الفحوصات التي أظهرت إصابته بالفيروس".

وأكد المكتب أن دخول جونسون إلى المستشفى لم يكن لحالة طارئة وأنه لا يزال يتولى زمام الأمور في الحكومة.

وقال مصدر إن وزير الخارجية دومينيك راب سيرأس اجتماع الحكومة الطارئ الاثنين بشأن فيروس كورونا.

رويترز / فرانس 24

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