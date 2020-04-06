ترامب يهدد برسوم ضخمة على واردات النفط والديمقراطيون يطالبونه بمساعدة قطاع الطيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بأنه سيفرض "رسوما ضخمة جدا" على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط كما هي عليه الآن. وذلك بعد أن تراجعت الأسعار إثر تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت طالب فيه الديمقراطيون إدارة دونالد ترامب بالإسراع بمساعدة قطاع الطيران الذي تضرر كثيرا من انتشار الوباء لتجنب تسريح الموظفين.

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه سيفرض "رسوما ضخمة جدا" على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط كما هي، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع إنه سيحتاج لذلك لأن لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب الأسعار بينهما.

وعندما سئل ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن الظروف التي سيفرض فيها هذه الرسوم قال "إذا استمرت أسعار النفط كما هي ..سأفعل ذلك.. نعم رسوم ضخمة جدا".

وهبطت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام بعد أن عرقل فيروس كورونا الطلب ومع زيادة روسيا والسعودية المنتجين الرئيسيين للنفط إنتاجهما في حرب بشأن الحصول على نصيب من السوق.

وقال ترامب من قبل إنه يتوقع توصل البلدين إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 15 مليون برميل يوميا. ولم يؤكد أي من البلدين تصريحاته ولكن ترامب يتوقع أنه يمكن تفادي فرض رسوم.

الديمقراطيون يطالبون بمساعدة شركات الطيران

وعلى صعيد آخر طالب المسؤولون الديمقراطيّون في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب الأحد بالإسراع في إنقاذ شركات الطيران في مواجهة فيروس كورونا، وذلك تجنّبًا لتسريح موظّفين، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة رسالة بعثها المسؤولون الديمقراطيّون إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين قالوا فيها "نحضّكم على إبرام اتّفاقيات للدّعم المباشر للأجور، بشكل سريع وعادل".

وقالت الرئيسة الديمقراطيّة لمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلّية الديمقراطيّة في مجلس الشيوخ تشاك شومر في هذه الرسالة، "يجب ألا تكون المساعدة مصحوبة بشروط غير معقولة قد تدفع صاحب عمل إلى اختيار الإفلاس" بدلا من الإبقاء على موظّفيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الديمقراطيّين "يدركون الحاجة إلى حماية أموال دافعي الضرائب المستخدمة لإنقاذ" قطاع الطيران، لكنّهم يشدّدون في المقابل على أنّ "الإدارة يجب أن تضمن التزام الشركات بحماية العمّال".

وتعاني شركات الطيران بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا، وقد اضطرّت إلى تعليق غالبيّة نشاطها في إطار الجهد العالمي لوقف انتشار الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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