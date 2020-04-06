حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز العشرة آلاف حالة

قياس درجة حرارة مريض أثناء استقباله في محطة جافيتس الطبية في منطقة مانهاتن في نيويورك، الولايات المتحدة، 4 أبريل/نيسان 2020.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين وفاة أكثر من عشرة آلاف شخص بفيروس كورونا، وذلك في حصيلة ثقيلة تم إحصاؤها منذ تفشي الوباء في أواخر كانون الثاني/يناير حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز.

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تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين العشرة آلاف شخص منذ تفشي الوباء في أواخر كانون الثاني/يناير حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة ومقرها بالتيمور والتي ترصد أعداد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة إن عدد الإصابات المؤكدة على الأراضي الأمريكية بلغ 347 ألفا وثلاث حالات على الأقل بينما توفي 10 آلاف و335 شخصا.

الولايات المتحدة هي الدولة الثالثة حول العالم في عدد الوفيات

وتعد الولايات المتحدة بين الدول التي أحصت أكبر عدد من الوفيات بالفيروس، بعد إيطاليا (15 ألفا و877 وفاة) وإسبانيا (13 ألفا و55).

ويتراجع العدد اليومي للوفيات في بعض الدول الأوروبية الأكثر تأثرا، لكن الولايات المتحدة لم تصل إلى الذروة بعد.

وسجّلت الولايات المتحدة منذ منتصف الأسبوع الماضي أكثر من ألف وفاة جديدة كل يوم، بينما تم تطبيق إجراءات لاحتواء الفيروس بدرجات اختلفت بين ولاية وأخرى.

وتعد نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 4750 وفاة في الولاية و130 ألف إصابة، أكثر من نصفها في مدينة نيويورك.

وحذّرت السلطات من احتمال وفاة ما بين مئة و240 ألف شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، حتى وإن تم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في أحسن الأحوال.

فرانس24/ أ ف ب

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