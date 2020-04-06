روشتو يغادر المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا

بيار-فيليب ماركو ا ف ب/ارشيف

حارس مرمى منتخب تركيا روشتو رتشبر خلال مباراة نصف النهائي لكأس أوروبا بكرة القدم ضد المانيا، في 25 حزيران/يونيو 2008.

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اسطنبول (أ ف ب)

خرج روشتو رتشبر، الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، من المستشفى الذي أدخل إليه جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفت زوجته الإثنين.

وكتبت إسيل رتشبر عبر حسابها على تطبيق انستاغرام "يا له من يوم جميل (...) بعد 11 يوما من المحنة، خرج زوجي من المستشفى".

وكان رتشبر (46 عاما)، حامل الرقم القياسي بعدد المباريات مع المنتخب التركي (120 مباراة دولية)، أصبح بطلا قوميا في كأس العالم 2002، عندما ساهم بقيادة منتخب بلاده الى تحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في النهائيات، بالحلول ثالثا من خلال الفوز بنتيجة 3-2 على منتخب كوريا الجنوبية التي كانت تتشارك الاستضافة مع اليابان.

وعرف الحارس ببنيته الجسدية القوية وشعره الطويل الأجعد، واشتهر بوضع مسحوق أسود اللون تحت عينيه لتشتيت تركيز خصومه، أسوة بلاعبي بلاعبي كرة القدم الأميركية.

ودافع رتشبر عن ألوان أندية تركية عدة أبرزها فنربغشة وبشيكتاش، وخاض تجربة قصيرة مع برشلونة في العام 2003 بعد بروزه في كأس العالم. واعتزل في العام 2012.

وشهد الأسبوع الماضي خروج فاتح تيريم، مدرب غلطة سراي والاسم الأسطوري في كرة القدم التركية، من المستشفى بعدما أُدخل إليه لإصابته بفيروس "كوفيد-19" أيضا.

وأحصت وزارة الصحة التركية حتى الأحد حوالى 27 ألف إصابة و574 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP