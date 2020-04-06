فرنسا تسجل 833 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

وفاة 8911 شخصا منذ بداية مارس/آذار في فرنسا بسبب فيروس كورونا حسب ما أعلن وزير الصحة في 6 أبريل/نيسان 2020

سجلت فرنسا الإثنين 833 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في المستشفيات ودور رعاية المسنين، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 8911 منذ مطلع آذار/مارس، وفق ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران. كما أطلق الوزير "حملة واسعة لإجراء فحوص" كوفي-19 في دور رعاية المسنين التي سجلت بمفردها 2417 وفاة على الأقل.

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في مؤتمر صحفي، أعلن مساء الإثنين وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن بلاده سجلت خلال 24 ساعة 833 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 8911 منذ بداية آذار/مارس.

وتحصي دور رعاية المسنين والمراكز الطبية الاجتماعية 228 حالة وفاة من مجموع الوفيات اليومية المذكورة، لتسجل المستشفيات بدورها 605 حالات.

وتراجعت الحصيلة اليومية للمرضى الذين أدخلوا العناية المركزة إلى 94 وهي النسبة الأدنى منذ فرض تدابير الحجر الصحي في 17 آذار/مارس، لكن الوزير أكد أن "الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد".

"حملة واسعة لإجراء فحوص"

وأعلن فيران إطلاق "حملة واسعة لإجراء فحوص" الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين التي سجّلت 2,417 وفاة على الأقل.

وقال إنه سيتم فحص "كافة النزلاء وطواقم العمل اعتبارا من تاريخ تسجيل أول حالة (...) في المؤسسة"، وقال إن هذا الأمر "سيتيح تجميع الإصابات" وسيمكّن من "تجنب انتقال العدوى إلى النزلاء الآخرين".

ودعا الوزير الفرنسيين إلى مواصلة التقيد التام بتدابير العزل التي اعتبر أن تأثيرها "جلي في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس".

فرانس24/ أ ف ب

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