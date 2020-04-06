فيروس كورونا: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدخل العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، لندن، بريطانيا 19 مارس/آذار 2020.

تم مساء الإثنين نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب قبل عشرة أيام بفيروس كورونا، إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي، وفقا لما ذكره المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية. وأدخل جونسون الأحد مستشفى بوسط لندن بعد استمرار ظهور أعراض كوفيد-19 لإجراء بعض الفحوصات.

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أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين أنه تم نقل جونسون إلى العناية المركزة بسبب تدهور وضعه الصحي غداة إدخاله أمس الأحد مستشفى بوسط لندن، للخضوع إلى فحوصات بسبب استمرار أعراض كوفيد-19 الذي أصيب به في 27 آذار/مارس، بحسب مكتبه.

تدهور حالة جونسون الصحية ووزير الخارجية ينوب عنه

وقال المتحدث باسم جونسون مساء الإثنين إن "الحالة الصحية لرئيس الوزراء تدهورت وبناء على توجيهات فريقه الطبي تم إدخاله قسم العناية المركزة في المستشفى".

وأوضح في بيان أن "رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك راب (...) أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة".

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وبحسب مصدر حكومي فإن جونسون لا يزال "بوعيه" وجاء نقله عند الساعة 18,00 ت غ "على سبيل الاحتياط تحسّبا لاحتمال أن يحتاج لجهاز تنفس اصطناعي".

وكان المتحدث باسمه قال في وقت سابق إن جونسون أمضى "ليلة هادئة" في مستشفى سانت توماس في لندن "ولا يزال تحت المراقبة مع الاحتفاظ بسدّة القيادة"، مشيرا إلى أن "معنوياته عالية".

أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة

وتخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا عتبة الخمسة آلاف، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الإثنين، بيّنت وفاة 439 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم طفل في الخامسة من عمره.

وجاء في تغريدة لوزارة الصحة أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء الخامس من نيسان/أبريل أصبحت حصيلة الوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 5,373".

كما ازداد عدد الإصابات اليومية طوال الأسبوع الماضي، متجاوزا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحصيلة المسجلة في إيطاليا.

وصباح الإثنين، حلّ وزير الخارجية دومينيك راب مكان جونسون في رئاسة الاجتماع الدوري الخاص بتطورات كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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