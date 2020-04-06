فيروس كورونا: يوميات طبيب في مستشفى باريسي بين الإحباط من كثرة الوفيات والتفاؤل بهزم الوباء

طاقم طبي يعتني بمريض مصاب بكوفيد-19 على متن قطار TGV عالي السرعة بمحطة السكك الحديدية في ستراسبورغ، فرنسا، 3 أبريل/ نيسان 2020.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية شهادة طبيب مختص في التخدير والإنعاش بمستشفى باريسي، طلب عدم الكشف عن هويته، روى فيها يومياته على مدار نحو عشرة أيام، وكان السائد فيها صور ومشاهد مروعة عن المصابين بفيروس كورونا. ويؤكد الطبيب على إحباط الطواقم الطبية في المستشفيات من مشاهد الوفيات المتجددة يوميا و... تمسكها بالتفاؤل لهزم هذا الوباء العالمي.

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روى طبيب مختص في التخدير والإنعاش بمستشفى باريسي، طلب عدم الكشف عن هويته، يوميات عمله خلال معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد على مدار عشرة أيام. وفي ما يلي مقتطفات مما قاله لوكالة الأنباء الفرنسية.

هذا المرض، لا أحد يعرفه. لا يملك أحد وصفة أعجوبة للعلاج

الثلاثاء 24 آذار/مارس: نتحضر لهذا منذ أسبوعين بدون أن نصدق أنه سيحصل فعلا. لكننا الآن نصدق حقا. الفيروس أخذ بالتفشي في كل مكان.

بدأنا بتحديد المرضى الذين سيموتون، إذ ليس بين أيدينا كثير من العلاجات. هذا المرض، لا أحد يعرفه. لا يملك أحد وصفة أعجوبة للعلاج.

نمط العمل صعب. بدأنا نتساءل كيف سنصمد، الأطباء والمسعفون سواء...

بدأت قوانا تنفد، وطاقم العمل يشعر بالخوف

الأربعاء 25 آذار/مارس: الأيام تزداد صعوبة. التوتر يتصاعد بشكل ملموس منذ أربعة أو خمسة أيام. بدأنا نقول إن بعض المرضى لا يمكن نقلهم إلى الإنعاش، في حين أنهم كانوا سيخضعون له في الأوضاع الطبيعية...

في الوقت الحالي كثير من الناس في المستشفى. لكن بدأت قوانا تنفد. وطاقم العمل يشعر بالخوف.

الكثير من المرضى في حالة خطرة، (...) ليسوا مسنين جدا، أي أنهم ليسوا في سن يرجح أن يموتوا فيه.

في عطلة نهاية الأسبوع هذه، اعتقدت أن المستشفى قادر على استيعاب كل شيء. منذ يومين أو ثلاثة، لم أعد أؤمن بذلك.

تأثرنا بمبادرة التصفيق عند الساعة الثامنة كل مساء

الخميس 26 آذار/مارس: بتنا أصلا في السيناريو الأسوأ. نقبل، أو بالأحرى نحن مرغمون على الحديث عن -اختيار مرضى- لنقلهم إلى الإنعاش أو -الفرز-.

عادة ما يكون مرضى كوفيد-19 الذين نستقبلهم في الإنعاش موصولين أصلا بجهاز تنفس اصطناعي أو تحت التخدير. نحاول أن نقوم بعملنا بشكل طبيعي قدر الإمكان.

مساء، نعيد رسم يومنا بأكمله في رؤوسنا.

تأثرنا بمبادرة التصفيق عند الساعة الثامنة كل مساء ونتلقى الكثير من التشجيع والشكر. لكن أن نقول جهارا أننا عاملون في مجال الصحة ليس أمرا ممكنا... بعض الناس يخشون حقا أن ننقل إليهم الفيروس.

هناك وفيات، وسيموت كثيرون أيضا في الأيام المقبلة

الجمعة 27 آذار/مارس: هناك وفيات، وسيموت كثيرون أيضا في الأيام المقبلة... لكننا نفضل أن نتذكر أوائل المرضى الذين بدأوا بالمغادرة.

لم يعد بالإمكان إدخال مرضى إلى العناية المشددة، في حين كانت تلك مسألة لا تحتاج إلى التفكير قبل أسابيع فقط.

لا معايير لفرز المرضى، لحسن الحظ. الأمر يتم لكل حالة على حدة. نحلل المعطيات ونحاول أن نكون "أخلاقيين" قدر الإمكان.

أمس، علمت بوفاة جولي البالغة من العمر 16 عاما، وهي الأصغر سنا التي تفارق الحياة جراء كوفيد-19 في فرنسا. وفاتها أمر صادم بعمق.

للأسف، هذه الأحداث المأسوية هي أيضا جزء من عملنا اليومي، في ظل كوفيد-19 أو لا.

المعالجون يتعبون، لكن هؤلاء يعملون في المستشفى العام رغم كل الصعوبات في الأشهر الماضية لأنهم متفانون ومستعدون لتقديم تضحيات شخصية ومهنية. وأكرر: نحن أصلا داخل سيناريو كارثي.

المد يواصل الصعود

السبت 28 آذار/مارس: نقص الأسرة في الإنعاش بدأ بتغيير ممارساتنا ونظرتنا للطب الحديث بشكل تام. مرضى كنا نعدهم بالأمس صغارا في السن وبدون تاريخ طبي باتوا الآن يعتبرون للبعض متقدمين في العمر ومع كثير من المضاعفات.

نتحدث في بعض الأوقات عن معدل وفيات بنسبة 70 بالمئة في الإنعاش وهي نسبة أعلى بكثير مما نشهده في الحالات الطبيعية.

وحدة الإنعاش هي عبارة عن عدة غرف فردية وضجيج نفسه يتكرر باستمرار

الأحد 29 آذار/مارس: من الصعب قول ذلك، لكن ليس من السهل حاليا التعلق بالمرضى. جميعهم متشابهون.

من قبل، حين لا يكون بعض المرضى تحت التنفس الاصطناعي، كنا أحيانا نتسامر معهم. كنا نسمع الأخبار اليومية لعائلات من هم تحت التخدير. كان الأقرباء يحضرون صورا ويعرضونها في الغرف.

لم يعد لهذا وجود. جميع المرضى تحت التخدير، نتحدث بإيجاز عبر الهاتف مع الأهل.

وحدة الإنعاش هي عبارة عن عدة غرف فردية وضجيج نفسه يتكرر باستمرار: صوت جهاز قياس نبضات القلب، صوت أجهزة الإنذار، وأجهزة التنفس... مع كثير من أجهزة المراقبة: الشاشات، الأنابيب، الأسلاك.

مجبرون على أن نكون مباشرين مع العائلات: نقول لهم إن خطر وفاة المرضى كبير، في حين أننا لا نلجأ في الأوقات العادية لاستخدام مثل هذه التعابير، ونمرر بعض المعلومات بدون تواصل شفوي. هذا غير ممكن عبر الهاتف.

نحن نرغب أن نخرج من هذا الكابوس

الثلاثاء 31 آذار/مارس: تم وضع بعض المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي لبضع ساعات في غرف العمليات بسبب نقص الأماكن في وحدة الإنعاش.

لم نعد نأخذ وقتنا في وصف أو الاستماع لتفاصيل تاريخ المريض الصحي. نلخص الأمر ببعض المعلومات -الضرورية-. يعني ذلك أننا نسأل التالي: الإصابة بكوفيد-19 مؤكدة؟ موصول بأنابيب التنفس؟ والعمر ربما.

نحاول بعد ذلك أن نجد له مكانا في وحدة العناية المركزة. نكرر الأمر عينه طوال اليوم...

نحن نرغب أكثر من أي وقت في أن نخرج من هذا الكابوس.

أحيانا نحس كأننا فقدنا إنسانيتنا

الخميس 2 نيسان/أبريل: نشعر بأننا بلغنا "وتيرة ثابتة" في العمل. لدينا انطباع أيضا أننا بدأنا نعتاد على كل هذا. في هذه الأيام، نواصل نقل المرضى إلى المقاطعات.

بات من الصعب أكثر وأكثر التعايش مع هذا الوضع. أحيانا نحس كأننا فقدنا إنسانيتنا. ليس طبيعيا بالنسبة لنا أن نعمل خلف الأبواب المغلقة، مع مرضى مصابين جميعا بالعلة نفسها، ونطرح بشكل شبه آلي الأسئلة نفسها عشر مرات وعشرين مرة في اليوم، أن نكرر العلاجات نفسها، أن نبلغ العائلات الأخبار نفسها عبر الهاتف...

يشرح خبير في علم النفس أن العديد من المعالجين يعيشون حالة نشاط مفرط مستمرة. وهذا يتيح لهم الاستمرار، لكنه أمر مرهق.

لدينا انطباع أننا قادرون على التنفس قليلا

الجمعة 3 نيسان/أبريل: الهدوء بدأ يفرض نفسه. منذ يومين، الاتصالات خفت، الضغط المستمر بحثا عن أسرة في وقت ليس فيه أسرة قد قل أيضا. لدينا انطباع أننا قادرون على التنفس قليلا.

هل فعلا وصلنا إلى ذروة تفشي الوباء؟ أو أفضل من ذلك، ربما عبرت الذروة؟ لا نعرف لكننا نأمل ذلك حقا. يمكن أيضا أن يكون هذا هدوء ما قبل العاصفة.

في نهاية الأمر، سترفع إجراءات العزل. نعرف ذلك. ونخشى ذلك. بالتأكيد سنشهد ارتفاعا في عدد الإصابات، لكن نأمل أن يكون الارتفاع بأقل ما يمكن، لأن أقسى ما يمكن أن نتعرض له هو أن نواصل العمل بهذه الوتيرة لأسابيع إضافية.

فرانس24/ أ ف ب

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