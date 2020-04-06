وفاة والدة غوارديولا بسبب فيروس كورونا

غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الاثنين وفاة والدة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين "أسرة نادي مانشستر سيتي حزينة للإبلاغ عن خبر وفاة دولورس سالا كاريو، والدة بيب غوارديولا اليوم في منطقة مانريسا ببرشلونة عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب إصابتها بفيروس كورونا".

وأعرب النادي عن "تعاطفه التام في هذا الوقت العصيب" مع مدربه وعائلته.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول تأثرا بوباء "كوفيد-19" بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات. وبحسب أحدث احصاءات السلطات الصحية الإثنين، ارتفع عدد المصابين بالفيروس في إسبانيا الى 135032 حالة، وتوفي 13055 شخصا، علما بأن عدد الوفيات شهد تراجعا لليوم الرابع على التوالي.

وتبرع غوارديولا (49 عاما) الشهر الماضي بمبلغ مليون يورو للمساهمة في شراء مستلزمات طبية لمكافحة "كوفيد-19" في مسقط رأسه إقليم كاتالونيا. كما شارك في شريط فيديو نشره النادي لحث المشجعين على البقاء في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة تفشي الفيروس.

© 2020 AFP