وول ستريت تستهلّ الأسبوع بمكاسب كبيرة مدفوعة بأجواء من التفاؤل

أنغيلا ويس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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نيويورك (أ ف ب)

أغلقت بورصة وول ستريت جلسة التعاملات الإثنين على مكاسب كبيرة في جميع القطاعات إذ ربحت مؤشّراتها الثلاث الأساسية، في أول جلسة في الأسبوع، أكثر من 7% من قيمتها، مدفوعة بأجواء التفاؤل التي سادت بشأن تداعيات وباء كوفيد-19.

وبحسب الأرقام غير النهائية للجلسة فقد أغلق مؤشّر داو جونز الصناعي الرئيسي على ارتفاع بنسبة 7,7%، مستقراً عند 22.679,99 نقطة.

وأتى ارتفاع هذا المؤشّر المؤلف من أسهم أكبر 30 شركة صناعية مدرجة في البورصة النيويوركية بعد تصريح لأندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، بؤرة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، قال فيه إنّ منحنى الوفيات في الولاية أصبح خلال اليومين الماضيين "منبسطاً عملياً" أي أن معدّل الوفيات أصبح ثابتاً، معلناً في الوقت نفسه تمديد إجراءات الإغلاق لغاية نهاية الشهر.

بدوره أغلق مؤشّر "ناسداك" الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا على ارتفاع بنسبة 7,3% ليبلغ 7,913.24 نقطة.

أما مؤشّر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقاً والمؤلّف من أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في وول ستريت فأغلق على ارتفاع بنسبة 7,0 بالمئة وبلغ 2,663.68 نقطة.

© 2020 AFP