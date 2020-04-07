أفغانستان: طالبان توقف المباحثات مع الحكومة لتبادل السجناء

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ممثلون عن حركة طالبان في قطر خلال مشاركتهم في المفاوضات مع الأمريكيين في 2019.

أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر على تويتر قرار الحركة التخلي عن المباحثات مع الحكومة الأفغانية بخصوص تبادل السجناء، واصفا الاجتماعات بـ"غير مثمرة"، خاصة أن إطلاق سراح سجناء طالبان "يتأخر بذريعة أو بأخرى". وكانت هذه النقطة رئيسية في مفاوضات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لبناء الثقة بين الجانبين.

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أوقفت حركة طالبان الثلاثاء محادثات مع الحكومة الأفغانية تتعلق بتبادل السجناء وتمثل خطوة رئيسية في مفاوضات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بعدما توصلت واشنطن إلى اتفاق مع الحركة المتطرفة على سحب القوات الأمريكية من هذا البلد.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر على تويتر إن فريقا فنيا لن يشارك في "اجتماعات غير مثمرة" وإن إطلاق سراح سجناء الحركة "يتأخر بذريعة أو بأخرى".

ويمثل الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وطالبان في أواخر فبراير/شباط أفضل فرصة حتى الآن لوقف الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان. وبموجب الاتفاق، ستنسحب القوات الدولية التي تقودها واشنطن مقابل ضمانات أمنية تقدمها طالبان.

لكن السلام يتوقف على محادثات بين الحكومة الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة والمتشددين. ويهدف تبادل السجناء إلى بناء الثقة بين الجانبين لإجراء هذه المحادثات.

وقال متحدث باسم الحكومة إنها ستواصل عملها على خطة إطلاق سراح السجناء.

وقال جاويد فيصل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في كابول "نطالب طالبان بعدم تخريب العملية عن طريق اختلاق الأعذار الآن".

ومن شأن تعليق طالبان للمحادثات أن يؤدي إلى تصعيد العنف والذي سيؤدي بدوره إلى تهديد خطة انسحاب القوات الأمريكية، وهو هدف أساسي للرئيس دونالد ترامب.

وكان فريق مكون من ثلاثة أعضاء في طالبان قد وصل إلى كابول الشهر الماضي قادما من قطر للبدء في عملية تبادل السجناء. وقال مسؤولون أفغان الأسبوع الماضي إنهم سيطلقون سراح 100 من سجناء طالبان المرضى أو الذين تجاوز عمرهم الخمسين عاما.

وفي المقابل، كان من المتوقع أن تطلق طالبان سراح 20 من أفراد قوات الأمن الأفغانية. ويهدف الطرفان في النهاية إلى إطلاق سراح جميع السجناء قيد الاعتقال والبالغ عددهم ستة آلاف سجين.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بوصول فريق طالبان إلى كابول ووصفه بأنه أنباء طيبة.

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا إلا أن بومبيو سافر الشهر الماضي إلى كابول والدوحة في محاولة لحلحلة عملية تبادل السجناء.

وقال مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن طالبان تطالب بإطلاق سراح قادة كبار متورطين في بعض من أكثر الهجمات عنفا في السنوات القليلة الماضية.

فرانس24/ رويترز

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