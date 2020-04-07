إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة مرة أخرى بسبب فيروس كورونا

جوان مابروماتا ا ف ب/ارشيف

صورة لكرة ومضرب على الطاولة خلال الدور نصف النهائي لفئة منتخبات السيدات في مسابقة كرة الطاولة في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو بين الصين وسنغافورة في 15 آب/أغسطس 2016.

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بوسان (كوريا الجنوبية) (أ ف ب)

أرجئت بطولة العالم للمنتخبات في لعبة كرة الطاولة والتي كان من المقرر إقامتها في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، مرة أخرى الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي اجتاحها فيروس "كوفيد-19" خارج الصين، بؤرة الظهور الأول لهذا الوباء، وكانت الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات في العالم قبل أن تتم السيطرة عليه الى حد كبير.

وفي شباط/فبراير، دفع الارتفاع السريع في عدد الإصابات المسؤولين الى إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة التي كانت مقررة بين 22 و29 آذار/مارس، حتى أواخر حزيران/يونيو.

ومع تفشي "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حيث أودى بحياة أكثر من 73 ألف ضحية من أصل 1,32 مليون اصابة مثبتة حتى الآن، اتخذ القرار التاريخي بإرجاء الألعاب الأولمبية من صيف 2020 الى صيف 2021.

وتم تعليق جميع فعاليات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة حتى نهاية حزيران/يونيو، ثم عُدِلَ هذا القرار الثلاثاء في ما يخص بطولة العالم للمنتخبات حيث تم تحديد موعد موقت جديد بين 27 أيلول/سبتمبر والرابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار الاتحاد الدولي للعبة في بيانه الى أن اللجنة المنظمة المحلية ستواصل مراقبة الوضع "مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمشجعين والمسؤولين".

وتسبب فيروس كورونا بفوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، وتسبب بإرجاء غالبيتها وحتى أنه اتخذ القرار بإلغاء بعضها.

© 2020 AFP