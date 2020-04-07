ترامب يقول إنه أجرى "محادثة ودية للغاية" مع جو بايدن تناولت وباء كورونا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى محادثة هاتفية "ودية للغاية" مع نائب الرئيس السابق جو بايدن استمرت قرابة 15 دقيقة وتمحورت حول وباء كورونا وقدم خلالها الأخير "اقتراحات". وأضاف ترامب بأنه استمتع بهذه المحادثة مع منافسه المحتمل في السباق القادم إلى البيت الأبيض.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين أنّه أجرى مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن محادثة هاتفية "ودّية" تناولت وباء كورونا الذي يتفشّى في الولايات المتّحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات فيروس كورونا "لقد استمتعت بالحوار، وآمل أن يكون هو أيضا قد استمتع به".

وأضاف "أجرينا محادثة وديّة للغاية"، مشيرا إلى أنّ الحوار بينه وبين نائب الرئيس السابق استمر زهاء 15 دقيقة قدّم خلالها الأخير "اقتراحات".

وفكرة إجراء هذه المكالمة أطلقها في بادئ الأمر بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يعلن الرئيس الجمهوري المرشّح لولاية ثانية قبوله بها من حيث المبدأ، لكن من دون تحديد أي موعد لتنفيذها.

وبايدن (77 عاما) هو الأوفر حظا للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية القادمة متقدما على آخر خصم متبقّ له هو السيناتور بيرني ساندرز (78 عاما).

وتأتي هذه المكالمة في وقت توفّي فيه 1150 شخصا بسبب فيروس كورونا في الولايات المتّحدة خلال الساعات الـ24 الفائتة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا إلى أكثر من 10 آلاف وفاة من أصل 366 ألف مصاب، بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإنّ الفيروس سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.

فرانس 24/ أ ف ب

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