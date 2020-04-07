حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا تتخطى العشرة آلاف حالة

تخطت فرنسا الثلاثاء عتبة العشرة آلاف وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 607 وفيات إضافية خلال 24 ساعة في مستشفيات البلاد، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.

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أصبحت فرنسا الثلاثاء رابع دولة تتجاوز عتبة العشرة آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، حيث سجل معدل الزيادة في حالات الوفاة ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي وذلك عقب تسجيل 607 وفيات إضافية خلال 24 ساعة في مستشفيات البلاد، وهي حصيلة الوفيات اليومية الأعلى منذ بدء انتشار الوباء، وفق ما أعلن مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون.

زيادة 9% خلال 24 ساعة لوفيات المستشفيات

وقال سالومون في مؤتمر صحفي إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة أي بزيادة 9 في المئة، مقابل عشرة في المئة يوم الإثنين. فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.

زيادة 16% للحصيلة الإجمالية للوفيات

ولكنه أضاف أنه بضم بيانات جزئية لعدد الأشخاص الذين توفوا في دور المسنين ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب المرض من 8911 حالة يوم الإثنين إلى 10328 حالة بزيادة 16 في المئة مقابل عشرة في المئة يوم الإثنين وسبعة في المئة يوم الأحد.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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