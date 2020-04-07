ريبورتاج: قطاع الصيد في فرنسا.. ركود في تجارة الأسماك وسط مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

باتت قوارب الصيد، منذ 16 من مارس/آذار، في ميناء تروفيل الفرنسي الشهير راسية لا تتحرك تجنبا لخطر إصابة الصيادين العاملين عليها بفيروس كورونا. وانخفض الطلب على الأسماك إلى النصف عقب إغلاق السلطات لجميع المطاعم والحانات خشية تفشي الوباء، وأصبح الصيادون الفرنسيون يعانون من ضيق الأحوال المادية، فقرروا التفاوض مع الحكومة حول إمكانية منحهم البطالة الجزئية، الأمر الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية وأعطت الضوء الأخضر لتمويل هذا القطاع.