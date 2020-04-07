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فرنسا: وزير الصحة يؤكد أن بلاده لم تبلغ بعد ذروة تفشي وباء كورونا

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وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.
وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

صرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في حديث تلفزيوني بأن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء  فيروس كورونا. وأضاف أوليفييه فيران بأن فرنسا "ما زالت في مرحلة تفاقم الوباء" وأن الإغلاق سيستمر ما دام ذلك ضروريا.

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الثلاثاء إن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال فيران لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء". وأضاف أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.

وأظهرت بيانات فيروس كورونا أمس الإثنين أن معدل الزيادة في الوفيات التي بلغت حوالي تسعة آلاف عاد للتسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

 

فرانس 24/ رويترز

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