فيروس كورونا: تساؤلات في بريطانيا حول صحة رئيس الوزراء وعدد الوفيات يتعدى ستة آلاف

طاقم طبي يرتدي ملابس واقية في مستشفى سانت توماس مع استمرار انتشار فيروس كورونا، لندن، بريطانيا، 31 مارس/ آذار 2020.

عقب تدهور الوضع الصحي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة مساء الإثنين، سادت في بريطانيا حالة من القلق وراجت تساؤلات حول حقيقة ما ورد على لسان وزير الدولة مايكل غوف عن استقرار حالة جونسون الصحية. وفي الوقت نفسه ارتفعت حصيلة وفيات كوفيد-19 إلى أكثر من 6 آلاف حالة.

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ارتفع مستوى القلق في بريطانيا التي بدا وكأنها أصيبت بصدمة بعد إدخال رئيس حكومتها بوريس جونسون إلى قسم العناية المركزة مساء الإثنين بعد أن اشتدت عليه أعراض كورونا. وقال المتحدث باسمه الثلاثاء إنه "يتلقى الرعاية الروتينية بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة". وجونسون الذي ألقي عليه اللوم لاستخفافه بخطورة العدوى، هو الوحيد المصاب بالمرض بين قادة العالم.

عدد الوفيات يتعدى ستة آلاف حالة

وفي الوقت نفسه، سجلت بريطانيا 786 وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، في رقم قياسي جديد لتصل الحصيلة الإجمالية إلى ستة آلاف وفاة في البلاد كما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

وتوفي 6159 مريضا في المستشفى بعدما شخصت إصابتهم بكوفيد-19 كحصيلة إجمالية، كما أعلنت وزارة الصحة. وهناك 213,181 شخصا خضعوا لفحوص الكشف عن المرض بينهم 55 ألفا و242 جاءت نتائجهم إيجابية.

فرانس24/ أ ف ب

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