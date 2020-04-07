فيروس كورونا: 1150 وفاة جديدة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة ولا وفيات في الصين

© أنجيلا فايس، أ ف ب

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1150 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتتجاوز حصيلة الوفيات الإجمالية في هذا البلد عتبة الـ10 آلاف وفاة بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز. في الوقت نفسه لم تسجل الصين خلال نفس الفترة أيّ وفاة ناجمة عن الفيروس في سابقة من نوعها منذ يناير/كانون الثاني حين بدأت السلطات الإعلان يوميا عن عدد ضحايا الوباء.

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توفّي 1150 شخصا بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتّحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ لغاية اليوم 10 آلاف و783 شخصا، في حين تخطّى مجمل عدد الإصابات في البلاد 366 ألف إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الـ24 الماضية إصابة حوالى 30 ألف شخص جديد بالفيروس.

في الوقت نفسه سجّلت الصين الثلاثاء حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، في سابقة من نوعها في هذا البلد منذ بدأ في يناير/كانون الثاني الإعلان يوميا عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج.

ومنذ مارس/آذار لا ينفكّ عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكنّ البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج والتي بلغ عددها لغاية اليوم حوالى ألف إصابة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف، مما يعني أنّها قد تلحق قريبا بركب كلّ من إيطاليا (16.523 وفاة) وإسبانيا (13.005 وفيات).

فرانس24/ أ ف ب

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