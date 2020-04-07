لماذا تسجل ضاحية سين سان دوني الباريسية حصيلة وفيات مرتفعة بفيروس كورونا؟

صورةملتقطة من الشاشة، © فرانس24

حيرت نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في ضاحية سين سان دوني الباريسية سلطات المنطقة، فقد سجلت المحافظة في الأسبوعين الثالث والرابع لشهر مارس/آذار ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 لتصل إلى 63%، وهو ما يقدر بـ208 وفيات. وتؤكد السلطات المحلية التابعة لهذه المحافظة، وهي الأفقر في فرنسا، أن حالة السكان الصحية العامة ضعيفة، فأغلبهم مصابون بأمراض مزمنة على رأسها السكري الذي يعتبر العوامل التي تزيد خطر الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا. كما أرجعت السلطات نسبة الوفيات المرتفعة إلى امتهان سكان المنطقة بالأعمال اليدوية البسيطة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.