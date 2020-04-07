مؤسّس تويتر جاك دورسي يتبرّع بمليار دولار لمكافحة وباء كوفيد-19

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلن مؤسّس موقع "تويتر" جاك دورسي الثلاثاء أنّه سيتبرّع بمبلغ مليار دولار لدعم جهود مكافحة وباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنّ المبلغ المتبرّع به سيكون على شكل أسهم يملكها في شركة "سكوير" وسيحوّل إلى مؤسسة خيرية تابعة له.

وقال دورسي في سلسلة تغريدات إنّه سيحوّل رأس ماله من الأسهم في شركة "سكوير" المتخصّصة في المدفوعات الرقمية إلى مؤسسته الخيرية "ستارت سمول"، مشيراً إلى أنّ قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار دولار وتناهز 28% من إجمالي ثروته.

وأضاف "لماذا الآن؟ لأنّ الاحتياجات أصبحت ملحّة بصورة متزايدة، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي"، معرباً عن أمله في "أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل. الحياة قصيرة جداً، لذلك دعونا نفعل كلّ ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن".

ودورسي الذي قدّرت مجلة فوربس ثروته بنحو 3,3 مليار دولار، أشار إلى أنّه بعد انتهاء الوباء، سيتم تحويل الأموال المتبقّية لتعزيز الصحّة وتعليم الفتيات والمداخيل.

وهذا على الأرجح أضخم تبرّع من فرد واحد للجهود الرامية لمكافحة وباء كوفيد-19 وتداعياته المدمرّة سواء في الولايات المتحدة أو العالم بأسره.

وكان أثرى رجل في العالم جيف بيزوس، صاحب موقع أمازن، أعلن قبل خمسة أيام على موقع إنستغرام أنّه سيتبرّع بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأميركية.

أما مارك زاكربرغ مؤسس موقع فيسبوك وزوجته بريسلا تشان فأعلنا من جهتهما أنّهما سيتبرّعان بمبلغ 25 مليون دولار لتمويل الأبحاث الرامية لإيجاد علاجات لفيروس كورونا المستجدّ.

© 2020 AFP