ووهان الصينية "مهد" وباء كورونا تتنفس الصعداء وتنهي إجراءات الحجر الصحي

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تنفست مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا الثلاثاء الصعداء عقب قرار السلطات إنهاء إجراءات الحجر الصحي التي فرضت قبل نحو شهرين ونصف بهدف التصدي للوباء. وتدفق آلاف الأشخاص إلى محطة القطارات لمغادرة المدينة البالغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، وسط مكبرات للصوت تصفها بـ"مدينة الأبطال".

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رفعت السلطات الصينية الثلاثاء قيود الحجر الصحي المفروضة منذ 23 كانون الثاني/ينايرعلى سكان مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي كوفيد-19 في العالم. وتدفق آلاف الأشخاص إلى محطة القطارات في ووهان بوسط الصين للمغادرة.

وعند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ الثلاثاء) تم السماح لسكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة بالمغادرة وهي خطوة في اتجاه انتهاء الأزمة الصحية في الصين.

في إحدى محطات المدينة، قال رجل لم يشأ الكشف عن اسمه "لقد مر 77 يوما وأنا في المنزل" مضيفا أنه يتطلع للتمكن من العودة إلى شانغشا على بعد 350 كلم من هناك.

"مدينة الأبطال" لم تسجل أي حالة وفاة للمرة الأولى منذ ظهور الوباء

وكان موظفو المحطة يذكرون المسافرين بإجراءات النظافة والإبقاء على مسافة متر من الآخرين فيما كان يبث عبر مكبرات الصوت إعلان يصف ووهان بأنها "مدينة الأبطال".

وكانت وزارة الصحة الصينية أعلنت الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء الوباء، عن عدم تسجيل أية وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في البلاد.

لكن ووهان تبقى المدينة الأكثر تضررا من الوباء في الصين حيث توفي فيها أكثر من 2500 شخص من أصل 3330 في البلاد.

وظهر فيروس كورونا في نهاية 2019 في هذه المدينة، وأُعلن عن ظهور عدة حالات في سوق لبيع الأسماك وثمار البحر لكن أيضا الحيوانات البرية.

حالة التأهب لا تزال مستمرة

وكانت القيود على التنقل في ووهان ومقاطعة هوباي قد رفعت في الأيام الماضية.

لكن عدد القطارات والرحلات المغادرة من ووهان يبقى محدودا في الوقت الراهن. من جانب آخر أبقت ووهان على عدة قيود مفروضة على التنقلات في المدينة من أجل منع تجدد ظهور الإصابات.

ولا تزال البلدية في حالة تأهب، إذ أزالت صفة "خال من الوباء" عن 70 من أحياء المدينة، وهو تصنيف كان يسمح لسكان هذه الأحياء بمغادرة مساكنهم.

وبررت البلدية قرارها باكتشاف أشخاص في هذه الأحياء يحملون الفيروس لكن لا تظهر عليهم أية عوارض.

فرانس24/ أ ف ب

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