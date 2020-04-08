إسبانيا: 757 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية ترتفع لأكثر من 14 ألفا

عاملان بشركة جنائزية في ليغانيس، قرب مدريد، في طريقهما لدفن أحدى وفيات فيروس كورونا، في 2 أبريل/نيسان 2020.

سجلت إسبانيا 757 وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 14555. وكانت البلاد قد شهدت مؤشرات انخفاض الأسبوع الماضي.

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أعلنت السلطات الإسبانية الأربعاء تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ثاني يوم يشهد ارتفاعا بعدد الوفيات.

وبالتالي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 14555 وفاة وفق وزارة الصحة، بينما كانت البلاد قد شهدت مؤشرات انخفاض الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد الإصابات المثبتة في هذا البلد، الأكثر تأثرا بالوباء بعد إيطاليا، ليبلغ 146690.

فرانس24/ أ ف ب

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