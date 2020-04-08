الإفراج عن مئة سجين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية تؤكد "علينا المضي قدما في مسار السلام"

جنود الجيش الوطني الأفغاني يقفون عند نقطة تفتيش خارج سجن باغرام، شمال كابول، أفغانستان، 8 أبريل/ نيسان 2020.

أعلنت الحكومة الأفغانية الأربعاء الإفراج عن مئة سجين من حركة طالبان، وذلك غداة تعليق المباحثات مع كابول، برغم أنها الأولى بين الطرفين حول تبادل الموقوفين والأسرى خلال 18 عاما.

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على الرغم من تعليق المباحثات التي كانت الأولى من نوعها بين طالبان والحكومة الأفغانية حول تبادل الموقوفين والأسرى خلال 18 عاما، إلا أن الأخيرة أفرجت الأربعاء عن مئة سجين من الحركة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أنّه "سيتم الإفراج عن مئة سجين من طالبان اليوم"، مضيفا "علينا المضي قدما في مسار السلام".

وأضاف أن 15 من كبار قادة الحركة طالب المتمردون بالإفراج عنهم "ليسوا ضمن هذه المجموعة" لكن يمكن إطلاق سراح سجناء آخرين "بحسب ما تقوم به طالبان".

طالبان لم تعلق بعد

ولم يتسن الحصول فورا على رد فعل طالبان على هذا الإعلان. وليل الإثنين الثلاثاء أعلنت الحركة تعليق المباحثات التي بدأتها نهاية آذار/مارس مع الحكومة الأفغانية.

وغرد متحدث باسم الحركة "أرسلنا فريقا تقنيا إلى لجنة السجناء في كابول لتحديد هوية أسرانا (...) لكن للأسف تم تأخير عملية الإفراج عنهم لسبب أو لآخر حتى الآن".

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وأضاف "بالتالي لن يشارك فريقنا التقني بعد اليوم في إجتماعات عقيمة" اعتبارا من الثلاثاء.

لكن مصدرا حكوميا أفغانيا طلب عدم كشف هويته ناقض ما صدر الأربعاء إذ قال "ما زال وفد طالبان في كابول وهو على اتصال مع الحكومة".

اللقاءات الأولى في كابول

وهذه اللقاءات كانت الأولى في كابول منذ أن طرد تحالف دولي بقيادة واشنطن طالبان من الحكم في 2001. وكان المتمردون يرفضون الاعتراف رسميا بالحكومة الأفغانية باعتبارها "دمية" بأيدي الولايات المتحدة.

وكانت المباحثات تتعلق بمبادلة خمسة آلاف أسير من طالبان بألف عنصر في القوات الأفغانية، إحدى النقاط الرئيسية في الاتفاق الذي وقع في 29 شباط/فبراير في الدوحة بين الولايات المتحدة والمتمردين ولم تصادق عليه كابول.

وفي هذا الإطار وعدت واشنطن بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا شرط أن تحترم طالبان تعهداتها الأمنية وتبدأ مفاوضات "أفغانية" حول مستقبل البلاد.

"لا يمكننا الإفراج عن قتلة شعبنا"

والإثنين أعلن متين بيك أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي أن عملية تبادل السجناء تأخرت لأن طالبان طالبت الإفراج عن 15 من "قياداتها".

وقال أمام الصحافيين "لا يمكننا الإفراج عن قتلة شعبنا".

وتابع "لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء "تقدما طفيفا" في هذه المباحثات خلال مؤتمر صحفي في واشنطن.

وأضاف "آمل في أن تكون كافة الأطراف صادقة في إرادتها القيام بما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني".

فرانس24/ أ ف ب

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