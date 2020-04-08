تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#حجر صحي
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020: بيرني ساندرز ينسحب من السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي

نشرت في: آخر تحديث:

بيرني ساندرز وجو بايدن خلال النقاش الديمقراطي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 في كارولاينا الجنوبية
بيرني ساندرز وجو بايدن خلال النقاش الديمقراطي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 في كارولاينا الجنوبية © رويترز
نص : علاوة مزياني

أعلن بيرني ساندرز الأربعاء في بيان توقيف حملته الانتخابية في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي نحو البيت الأبيض، ما يترك المجال مفتوحا أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن لمنافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إعلان

أعلن السيناتور الاشتراكي الأمريكي بيرني ساندرز (78 عاما) الأربعاء في بيان أنه قرر وضع حد لحملته الانتخابية في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي نحو البيت الأبيض، مقرا بتضاؤل حظوظه في انتزاع ترشيح حزبه.

وبالتالي، بات جو بايدن (77 عاما)، نائب الرئيس خلال ولايتي باراك أوباما (2017/2009)، الأقرب من منافسة مرشح الجمهوريين، أي الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكتب فريق حملت ساندرز في البيان: "أعلن السناتور بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلق حملته" الرئاسية. وأضاف: "الحملة تنتهي، النضال يستمر". ومن المتوقع أن يلقي ساندرز خطابا عند الساعة 11,45 (15,45 ت غ) يُنقل عبر الانترنت.

علاوة مزياني

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.