الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020: بيرني ساندرز ينسحب من السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي

أعلن بيرني ساندرز الأربعاء في بيان توقيف حملته الانتخابية في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي نحو البيت الأبيض، ما يترك المجال مفتوحا أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن لمنافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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أعلن السيناتور الاشتراكي الأمريكي بيرني ساندرز (78 عاما) الأربعاء في بيان أنه قرر وضع حد لحملته الانتخابية في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي نحو البيت الأبيض، مقرا بتضاؤل حظوظه في انتزاع ترشيح حزبه.

وبالتالي، بات جو بايدن (77 عاما)، نائب الرئيس خلال ولايتي باراك أوباما (2017/2009)، الأقرب من منافسة مرشح الجمهوريين، أي الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكتب فريق حملت ساندرز في البيان: "أعلن السناتور بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلق حملته" الرئاسية. وأضاف: "الحملة تنتهي، النضال يستمر". ومن المتوقع أن يلقي ساندرز خطابا عند الساعة 11,45 (15,45 ت غ) يُنقل عبر الانترنت.

علاوة مزياني

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