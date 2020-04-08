التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين

حوثيون يركبون على ظهر شاحنة للشرطة في صنعاء، اليمن، 19 فبراير/ شباط 2020.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الأربعاء وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس. ويهدف وقف إطلاق النار إلى إعطاء الحوثيين فرصة للانضمام إلى محادثات ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للصراع الدائر منذ خمسة أعوام ولمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

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قال مسؤولون سعوديون الأربعاء إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن سيبدأ وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس.

وأضاف المسؤولون أن وقف إطلاق النار سيبدأ عند ظهر الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقال المسؤولون للصحافيين عبر الهاتف إن وقف إطلاق النار يهدف إلى إعطاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران فرصة للانضمام إلى محادثات ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للصراع الدائر منذ خمسة أعوام ولمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

مبادرة الأمم المتحدة لمنع انتشار فيروس كورونا

كانت الأمم المتحدة والحلفاء الغربيون أشاروا إلى الخطر الذي يمثله فيروس كورونا لحث الجانبين المتحاربين في اليمن على الاتفاق على إجراء محادثات جديدة لإنهاء الحرب التي جعلت ملايين الأشخاص عرضة للإصابة بالأمراض.

وشهد اليمن حالة من الهدوء في الأعمال العسكرية بعد أن أجرت السعودية والحوثيون محادثات عبر قنوات خلفية آواخر العام الماضي. لكن العنف تصاعد في الآونة الأخيرة مما هدد اتفاقات السلام الهشة التي أبرمت في عدد من المدن الساحلية الحيوية.

ويدور الصراع في اليمن منذ أن أطاح الحوثيون بالحكومة من السلطة في صنعاء آواخر عام 2014.

وينظر إلى حد كبير للحرب الدائرة منذ خمسة أعوام في المنطقة على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وحصدت الحرب أرواح أكثر من 100 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية جعلت الملايين على شفا المجاعة وأجبرت الآلاف على اللجوء إلى مخيمات النازحين.

فرانس24/ رويترز

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