المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1184 والوفيات إلى 90

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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 1184 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 90، وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة مساء الثلاثاء. وقد فرض المغرب ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من أمس الثلاثاء على كل من يضطر للخروج للعمل أو للتسوق، في ظل تجاوز عدد الإصابات عتبة الألف. كما يسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي للكمامات من 3,3 مليون كمامة حاليا إلى ستة ملايين يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل.

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أفادت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ 1184 أي بزيادة 64 حالة في غضون 24 ساعة.

وفي الحصيلة اليومية التي تصدرها الوزارة، جاء بأن عدد وفيات الوباء ارتفع إلى 90 وبلغ عدد المتعافين 93.

وقد فرض المغرب ارتداء الكمامة الوقائية اعتبارا من أمس الثلاثاء على كل من يضطر للخروج للعمل أو للتسوق، في ظل تجاوز عدد الإصابات عتبة الألف.

وأرفقت السلطات قرار ارتداء الكمامات بعقوبة للمخالفين بالسجن أو الغرامة أو كلاهما، وحددت سعرا رمزيا للكمامة.

ويسعى المغرب الى إنتاج ستة ملايين كمامة يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل، أي بأكثر من 3,3 مليون كمامة حاليا.

ودعت السلطات أيضا المواطنين المغاربة إلى مزيد من الحذر واليقظة والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ويذكر أن البلاد تفرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار ولمدة شهر لمنع تفشي هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.

فرانس24/ رويترز

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