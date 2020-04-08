الوفيات بكورونا المستجد في إيران تقترب من 4 آلاف

عطا كيناري ا ف ب

زوجان ينظران من النافذة خلال إجراءات العزل المنزلي المفروضة في إيران في 7 نيسان/أبريل 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت إيران الأربعاء 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 3993 وفاة.

وسجلت في الساعات ال24 الماضية 1997 إصابة بكوفيد-19 في إيران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 64,586 حالة، بحسب المتحدث.

وإيران التي سجلت أولى الإصابات لديها بالفيروس في 19 شباط/فبراير، أكثر الدول المتضررة بالوباء في الشرق الأوسط، بحسب الأرقام الرسمية.

لكن سرت تكهنات في الخارج بأن العدد الفعلي للوفيات والإصابات قد يكون أكبر من المعلن.

و3956 من المرضى في حالة حرجة فيما وصل عدد المتعافين إلى 29812، وفق جهانبور.

وأضاف المتحدث أن إيران أجرت 220975 فحصا حتى الآن في إطار جهود تحديد الإصابات بالفيروس، وفق "إرنا".

وضمن مساعيها للحد من انتشار الوباء أمرت إيران بإغلاق الأنشطة التجارية غير الضرورية وحظرت التنقل بين المدن دون فرض إجراءات عزل.

وقال الرئيس حسن روحاني إن "موجة ثانية" من المعركة ضد فيروس كورونا قد تبدأ اعتبارا من السبت مضيفا أنها ستكون أصعب.

وسيسمح للأعمال التجارية "المنخفضة الخطورة" باستئناف نشاطها اعتبارا من السبت بحسب روحاني "لإننا نريد مواصلة الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان مع محاربة فيروس كورونا في نفس الوقت".

وأثار قرار استئناف الأنشطة التجارية انتقادات خبراء الصحة وبعض مسؤولي الحكومة.

لكن روحاني قال "ليس هناك طريق آخر".

© 2020 AFP