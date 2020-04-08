بطولة إسبانيا: سواريز يؤكد أن نيمار "مرحب به دائما" في برشلونة

مباراة فريقه برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الاسبانية في التاسع من كانون الثاني/يناير 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أكد مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم الدولي الأورغوياني لويس سواريز الأربعاء أن زميله السابق نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا "سيكون مرحبا به دائما" في الفريق الكاتالوني.

وقال سواريز الذي يتعافى من عملية جراحية في الغضروف المفصلي في الركبة اليمنى في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "الجميع يعرف +ناي+ (نيمار)، نعرف المحبة التي يكنها له الجميع في غرف الملابس. إنه لاعب لا جدال فيه، ولا يزال لديه الكثير ليظهره. سيكون مرحبا به دائما في الفريق، ونحن نقدره كثيرا".

ورد سواريز على سؤال حول الشائعات عن احتمال عودة النجم البرازيلي لبرشلونة، بقوله "من الصعب الحديث عن اللاعبين اليوم... من الصعب الحديث عن من قد يأتي في هذا الوضع (انتشار فيروس "كوفيد-19"). لكن يمكنني التعليق على اللاعبين، وهم لاعبون كبار".

وتحدث سواريز أيضا عن امكانية تعاقد الفريق الكاتالوني مع نجم إنتر ميلان الإيطالي الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (22 عاما)، وقال "لاوتارو لاعب يتألق في إيطاليا، إنه قلب هجوم متحرك، ومن المهاجمين المذهلين جدا، وذلك يعكس أهميته كمهاجم كبير. ليس هناك أي تعارض، يجب أن يكون سعيدا أن ناديا مثل برشلونة يريده".

وأضاف الهداف الأوروغوياني "سيكون هناك دائما تنافس صحي بيننا، وطالما لدينا جميعا نفس الهدف، أي الفوز بكل شيء، فإن اللاعبين الذين يأتون لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه وتعزيز صفوفنا سيكون مرحبا بهم دائما".

- الأجور: "قيلت أشياء خاطئة" -

وعاد سواريز للحديث عن الخلاف بين اللاعبين وإدارة برشلونة في الفترة الماضية بخصوص الاتفاق على تخفيض الرواتب بنسبة 70 بالمئة لحين استئناف البطولة، وهو ما من شأنه أن يوفر على النادي 14 مليون يورو شهريا.

ودافع لاعبو الفريق وفي مقدمتهم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أنفسهم، بعد خطأ في سوء التواصل، حيث انتقد "البرغوث" وقتها في رسالة مطولة نشرها على حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام، مجلس الإدارة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة.

في حين رأى سواريز أن ما حصل "كان مزعجا لجميع اللاعبين. هناك أشياء خاطئة قيلت: قيل أن اللاعبين لم يرغبوا في أن تخفض رواتبهم بنفس القدر، وأن البعض لم يوافقوا على الموضوع... وأنهم يقولون ذلك، وهم ليسوا داخل المجموعة، فإن ذلك يزعج. إنه يزعج جميع اللاعبين".

وأضاف "بالتأكيد اتفق جميع اللاعبين منذ البداية على مساعدة النادي على أكمل وجه (...) وتأخر الاتفاق لأنه (...) ليس من السهل الحصول على راتب 22-23 لاعبا. لقد كان عملا مشتركا بين النادي ومحامي اللاعبين، لكنه ليس عملا سهلا".

© 2020 AFP