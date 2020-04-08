ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية بوقف الاشتراكات المالية الأمريكية ويعتبرها "منحازة" للصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إنه يدرس تعليق الاشتراكات المالية الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية، معتبرا أن الهيئة التابعة للأمم المتحدة "تبدو منحازة للغاية نحو الصين. هذا أمر غير صائب".

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انتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مساء الثلاثاء بطريقة إدارة منظمة الصحة العالمية لوباء كوفيد-19، مهددا بتعليق دفع الاشتراكات المالية الأمريكية لهذه المنظمة الأممية.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات الوباء في الولايات المتحدة "سنعلق (دفع) الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

غير أن الرئيس الأمريكي ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان بقوله إنه لم يقرر تعليق السداد بل يعتزم فقط درس هذه الإمكانية.

وقال "أنا لا أقول إنني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية "تبدو منحازة للغاية نحو الصين. هذا أمر غير صائب".

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل منظمة الصحة العالمية.

وكان ترامب قد شن هجوما حادا على المنظمة الأممية صباح الثلاثاء إذ كتب في تغريدة على تويتر أن "منظمة الصحة العالمية أخفقت حقا. (...) الغريب أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكن تركيزها منصب على الصين".

وأتى هجوم الرئيس الأمريكي على المنظمة الأممية في الوقت الذي تخطت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفا في حين بلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد أكثر من 385 ألف مصاب.

وفي نيويورك دافع ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أداء منظمة الصحة العالمية ومديرها العام الأثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وقال دوجاريك إنه "بالنسبة إلى الأمين العام فمن الواضح أن منظمة الصحة العالمية بقيادة الدكتور تيدروس قامت بعمل هائل بما يخص كوفيد-19 بإرسالها ملايين المعدات الطبية إلى دول لدعمها، ومساعدتها دولا عبر التدريب، وبتوفيرها إرشادات عالمية".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية برهنت عن قوة النظام الصحي الدولي"، مذكرا بـ"العمل الهائل" الذي تقوم به المنظمة على صعيد مكافحة فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة لها.

فرانس24/ أ ف ب

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